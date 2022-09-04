ÖZET: Ankaragücü 2-3 Beşiktaş Maç sonucu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü’ye Eryaman Stadyumu'nda konuk oldu. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada düdüğü hakem Mete Kalkavan çaldı. İlk yarıda Ankaragücü toplamda 3 şut çekerken, konuk takım Beşiktaş ise 5 şut çekti. Yine ilk yarıda paslarda üstünlük ev sahibi takımda oldu. Buna göre Ankaragücü 170 pas atarken, Beşiktaş ise 167 oldu. İlk yarıda topla oynamada Beşiktaş yüzde 53 ile üstünlük sağlarken, Ankaragücü ise topla oynamada yüzde 47’de kaldı. Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti, goller, pozisyonlar haberimizde.

Ankaragücü Beşiktaş maçı pozisyonları

Dakika dakika Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti

12’ Beşiktaş, Wout Weghorst'un kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle GOL geçerli sayılmadı.

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Dakika 25: Masuaku'nun uzun tacında bu kez de Atakan topu karşıladı.

19’ Sağ kanatta topla buluşan Salih Uçan ceza alanı içine ortalamak istedi, savunmada Nihad Mujakic topu karşıladı.

26' Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Beridze, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarsmayı başardı. 1-0.

30' Beşiktaş eşitliği yakaladı. N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada kaleye yönelen topu kaleci Bahadır son anda çeldi. Ceza sahasında Muleka, topu boş kaleye gönderdi.

35' Kartal, 1-0'dan döndü. Masuaku'un serbest vuruşta ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Weghorst, boş durumda olan Dele Alli'yi gördü. Yıldız golcünün kafa pasına hareketlenen İngiliz yıldız, sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Ankara’da ilk yarı sonucu 1-2.

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39' Ankaragücü savunmasının yaptığı hata sonucu topu kapan N'Koudou çizgiye inip içeri çevirdi ancak Mete Kalkavan topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

45' Weghorst ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Atakan Çankaya faul bekledi. Karar faul.

47' Ankaragücü, Beridze'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

74’ VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına N'Koudou geçti. N'Koudou topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi. 2-3

90+4’ Marlon kırmızı kart gördü.

Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti beIN SPORTS özet: Tıkla izle

Ankaragücü - Beşiktaş ilk 11’ler

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MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst