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Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır: Bordo mavililer Avrupa Ligi'nde destan yazmak istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak olan Karadeniz ekibi, üç puanla yurda dönmek istiyor. Peki Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor kadrosunda kimler var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferencvaros Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Avrupa Ligi Trabzonspor maçı, saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Ligi H Grubu Ferencvaros Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Groupama Arena Stadı’nda ilk 15 dakikası basın açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan bordo-mavililer, basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, bu hafta deplasmanda kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Avrupa Ligi kadrosu
Trabzonspor Avrupa Ligi kadrosu

Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 22.00.

Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı?

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek oyuncular hangileri?

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan isimler Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Ferencvaros nasıl bir takım?

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı.

  • Trabzonspor, H Grubu'nda yer alan takımlar arasında Monaco'dan sonra en değerli takım konumunda. 126 milyon 500 bin değere sahip olan Karadeniz ekibi rakipleriyle ilk kez karşılaşacak.
  • Takımın en değerli ismi ise 18 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bakasetas, Hamsik, Bartra gibi önemli isimler yer alıyor. Bordo-mavililer maçlarını 41 bin 461 kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda oynuyor.
  • Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı. Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro.Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.
  • Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.


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