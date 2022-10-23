Adana Demirspor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11

Süper Lig'in 11.haftasında zorlu bir maç futbolseverleri bekliyor. Ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ve Arabam.com Konyaspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor-Konyaspor ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor Konyaspor maçı detayları haberimizde.
Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
- İki takım arasında oynanacak olan zorlu mücadelede 23 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 17:00'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak olan mücadele beIN Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Adana Demirspor kart cezalısı kimler?
Adana Demirspor ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 21 puanla zirvede bulunuyor. Adana temsilcisi ligde son olarak Kasımpaşa'yla karşılaşmış rakibini 4-1 mağlup etmişti. Adana Demirspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi tek eksik bulunuyor.
Kart cezalısı olan Giorgi Khabuliani zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Mavi Lacivertlilerde Konyaspor mücadelesi öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Ceza sınırında bulunan Rakitsyki, Samet Akaydın ve Henry Onyekuru Konya maçında kart görmesi durumunda Kayserisporla oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.
Adana Demirspor-Konyaspor muhtemel 11
Adana Demirspor:
- Ertaç,
- Svenson,
- Samet,
- Rakitskyi,
- Rodriguez,
- Gökhan,
- Ndiaye,
- Yusuf,
- Belhanda,
- Onyekuru
- Dzyuba.
Konyaspor kadrosu
- Sehic,
- Ahmet,
- Adil,
- Calvo,
- Guilherme,
- Soner,
- Amir,
- Çekiçi,
- Bytyqi,
- Muric
- Muhammet
MAÇ ÖZETİ | Konyaspor - Adana Demirspor