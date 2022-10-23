Adana Demirspor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11 Adana Demirspor-Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Peki Adana Demirspor’un Konyaspor kadrosu belli oldu mu, Konyaspor 11’i kim olacak? Sahaya hangi oyuncu çıkacak? İşte muhtemel 11.

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