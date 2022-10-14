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Adana haberleri: Burak A, barışma teklifini reddeden Bahar Torun'u sokak ortasında katletti

Adana son dakika haberleri: Adana'da Bahar Torun, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Burak A. adlı erkek tarafından sokakta silahla vurularak katledildi. Polis, Burak A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana haberleri: Sokak ortasında kadın cinayeti
Burak A, barışma teklifini reddeden Bahar Torun'u sokak ortasında katletti

Adana'da Burak A. adlı erkek, 'barışma teklifini reddettiği' gerekçesiyle Bahar Torun'u silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Bahar Torun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Burak A, barışma teklifini reddeden Bahar Torun'u (39) sokağa çağırarak yanında getirdiği tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

  • Olayı görenler, Bahar Torun'un yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar Torun sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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