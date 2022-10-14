Özgün UEFA Avrupa Liginde 4 hafta sonuçları belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonuçları belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 4-0 mağlup etti. Ferencvaros ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Ferencvaros'un galibiyetiyle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi 4. maç gününde Styrialılar, İtalyanlarla 2-2'lik sansasyonel bir beraberlik yaşadı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta toplu sonuçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünkü Avrupa maç sonuçları kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi bu haftanın sonuçları
UEFA Avrupa Liginde 4. hafta sonuçları

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonuçları

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

  • PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

C Grubu

  • Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

  • Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

  1. Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
  2. Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

  • Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

H Grubu

  1. Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
  2. Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1


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