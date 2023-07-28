UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin galibiyetleri ve Adana Demirspor’un beraberliği; Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray’ın beraberliğinin ardından

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Türkiye, Sırbistan’ı geçerek 12. sıraya yükseldi