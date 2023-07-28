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UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2023 Güncel liste: Elemesiz Şampiyonlar Ligi an meselesi

Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu hafta aldıkları skorlarla UEFA’nın ülke puanı sıralamasında basamak atladık. Futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. Ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yükseldik. Türkiye, 10. sıraya yükselmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynamadan katılabilecek. 12. sıradaki Türkiye'nin önünde İsviçre ve Avusturya bulunuyor. İşte ülkelerin UEFA sıralamaları.

10:15 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA ülke puanı sıralaması 2023 güncel liste

UEFA ülke puanı sıralaması 2023 güncel liste

Avrupa sahnesinde temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu hafta aldıkları skorlarla
UEFA’nın ülke puanı sıralaması
nda basamak yükselttik.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.

UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin galibiyetleri ve Adana Demirspor’un beraberliği; Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray’ın beraberliğinin ardından
UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Türkiye, Sırbistan’ı geçerek 12. sıraya yükseldi
.

Türkiye, UEFA’nın; ülke takımlarının aldığı sonuçlara göre belirlediği sıralamada 10. sıraya yükselmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynamadan katılabilecek. 12. sıradaki Türkiye'nin önünde İsviçre ve Avusturya bulunuyor.

UEFA ülke sıralaması listesi

İşte UEFA ülke sıralaması listesi:

Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile berabere kaldı

Sezonun Türkiye adına Avrupa perdesini açan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu’ndan gelirken; Zalgiris’te Kehinde ve Kazlauskas skor katkısı verdi.

Fenerbahçe, Zimbru karşısında zaferle ayrıldı

Çarşamba günü bayrağı Galatasaray’dan devralan Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde Zimbru’yu ağırladığı karşılaşmada 5-0’lık zaferle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin heyecan verdiği maçta goller Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve King’den geldi.



#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#beşiktaş
#başakşehir
#Adana Demirspor
#UEFA Ülke Puanı Sıralaması
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