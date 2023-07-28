UEFA ülke puanı sıralaması 2023 güncel liste
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.
UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye, UEFA’nın; ülke takımlarının aldığı sonuçlara göre belirlediği sıralamada 10. sıraya yükselmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynamadan katılabilecek. 12. sıradaki Türkiye'nin önünde İsviçre ve Avusturya bulunuyor.
UEFA ülke sıralaması listesi
İşte UEFA ülke sıralaması listesi:
Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile berabere kaldı
Sezonun Türkiye adına Avrupa perdesini açan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu’ndan gelirken; Zalgiris’te Kehinde ve Kazlauskas skor katkısı verdi.
Fenerbahçe, Zimbru karşısında zaferle ayrıldı
Çarşamba günü bayrağı Galatasaray’dan devralan Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde Zimbru’yu ağırladığı karşılaşmada 5-0’lık zaferle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin heyecan verdiği maçta goller Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve King’den geldi.