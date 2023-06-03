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Adana’da belediye otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Adana haberleri: Adana’da dün akşam saat 19.00 sularında feci bir kaza meydana geldi. Yüreğir ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüsün sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Detaylar haberimizde.

11:24 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana’da belediye otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Adana’da belediye otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. İşte detaylar.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EGJ 69 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen minibüste sıkışan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçan ve Seçkin'in yitirdiği belirlendi. Kazada minibüsten çıkarılan Avras ile otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Avras da hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için
Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


#Adana
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#belediye otobüsü
#minibüs
#Kütüklü Mahallesi
31 dakika önce
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Adana’da belediye otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı