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Kayseri Melikgazi’de minibüsler çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar.

14:17 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son dakika Kayseri Haberleri

Son dakika Kayseri Haberleri

Son dakika Kayseri Haberleri: Melikgazi’de minibüsler çarpıştı, 1’i ağır 6 kişi yaralandı

1’İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Zeki Suseven idaresindeki 38 AEC 317 plakalı minibüs ile Mustafa Yılmaz yönetimindeki 31 ZE 080 plakalı minibüs, çarpıştı.


Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



#Kayseri
#Melikgazi
#Tavlusun Mahallesi
#Gaffar Okan Bulvarı
#Kayseri haberleri
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