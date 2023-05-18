Son dakika Kayseri Haberleri: Melikgazi’de minibüsler çarpıştı, 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında can kaybı yaşanmazken 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar.