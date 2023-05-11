Adana Kozan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Adana Kozan Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana'nın kuzeybatısında yer alan Kozan ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir.

Tarihçe:

Kozan ilçesi tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Hititlerin hakimiyeti altına giren ilçe, daha sonra Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. İslam döneminde ise Arapların eline geçmiştir. Selçukluların Anadolu’yu fethetmesinden sonra Kozan, Türk topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde ise Adana sancağına bağlı bir ilçe olarak varlığını sürdürmüştür.

Coğrafya:

Kozan ilçesi, Toros Dağları'nın güney eteklerinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.422 km²'dir ve genel olarak dağlık bir araziye sahiptir. İlçenin en yüksek noktası 2.831 metre yüksekliği ile Demirkazık Tepesi'dir.

Mahalleleri ve Nüfusu

Kozan ilçesi, 57 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Akalan Mahallesi, Aladağ Mahallesi, Alagöz Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Balcılar Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Başpınar Mahallesi, Bayır Mahallesi, Beyköy Mahallesi, Boyalı Mahallesi, Büyük Öküz Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Çakallı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi, Çaylı Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Dağcılar Mahallesi, Demircilik Mahallesi, Derinöz Mahallesi, Dolaklı Mahallesi, Esenler Mahallesi, Gazi Mahallesi, Gölcük Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Hacılar Mahallesi, İncirlik Mahallesi, İskenderli Mahallesi, Kadıncık Mahallesi, Kalaycılar Mahallesi, Karaçam Mahallesi, Karahacılı Mahallesi, Kavakpınar Mahallesi, Kavşak Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, Kiremitli Mahallesi, Kozan Merkez Mahallesi, Kuşluca Mahallesi, Mahmutoğlu Mahallesi, Meydan Mahallesi, Narlıkuyu Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Sakızcılar Mahallesi, Sarıçalı Mahallesi, Sarıhamzalı Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Sarıseki Mahallesi, Seyhanlı Mahallesi, Sofular Mahallesi, Susuz Mahallesi, Tahtalı Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Toklucak Mahallesi, Topakkaya Mahallesi, Tüney Mahallesi, Yarpuzlu Mahallesi, Yavuzlar Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Yolören Mahallesi.

Kozan ilçesi, 2021 yılında yapılan nüfus sayımına göre 104.331 kişi nüfusa sahiptir. Bu nüfusun yaklaşık %70'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmakla birlikte, az sayıda da olsa Araplar ve Çerkezler de ilçede yaşamaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ADAY OLAN PARTİLER

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladI.

2018 genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Hüda- Par yer alıyordu.







