Adana Sarıçam Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Adana Sarıçam Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana'nın 5 ilçesinden biri olan Sarıçam, şehrin merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Tarihi, doğal güzellikleri ve modern yapıları ile öne çıkan ilçe, Adana'nın önemli yerleşim yerlerinden biridir.

Tarihçe

Sarıçam ilçesi, tarihi Roma dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu dönemde ilçenin bulunduğu bölge, önemli bir askeri üs olarak kullanılmıştır. İslam döneminde de önemini koruyan Sarıçam, Osmanlı döneminde de gelişim göstermiştir. 1987 yılında ilçe statüsü kazanan Sarıçam, o tarihten itibaren hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Coğrafi Özellikler

Sarıçam ilçesi, Adana'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. 709 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ilçe, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır. İlçe, doğal güzellikleri, temiz havası ve yeşil alanları ile öne çıkar.

Mahalleleri

Sarıçam ilçesi, 45 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Ahmetli Mahallesi

Akçaova Mahallesi

Alibey Mahallesi

Atakent Mahallesi

Bahçecik Mahallesi

Beyazevler Mahallesi

Ceyhan Mahallesi

Dede Korkut Mahallesi

Deliçay Mahallesi

Doğankent Mahallesi

Ekinci Mahallesi

Gökçeli Mahallesi

Göksu Mahallesi

Gültepe Mahallesi

Güzeloba Mahallesi

Hacı Sabancı Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

Hasanağa Mahallesi

Horzum Mahallesi

İnönü Mahallesi

İsmetpaşa Mahallesi

Kazım Karabekir Mahallesi

Kızılay Mahallesi

Kurttepe Mahallesi

Küçükdikili Mahallesi

Meydan Mahallesi

Mithatpaşa Mahallesi

Musalla Mahallesi

Özgürlük Mahallesi

Pınar Mahallesi

Reşatbey Mahallesi

Sazak Mahallesi

Sefa Mahallesi

Serinevler Mahallesi

Seyhan Mahallesi

Tepebağ Mahallesi

Topraklık Mahallesi

Tufanbeyli Mahallesi

Uçarlı Mahallesi

Yeşiloba Mahallesi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

Yüreğir Mahallesi

Zafer Mahallesi

Ziyapaşa Mahallesi

2021 yılı verilerine göre Adana Sarıçam ilçesinin nüfusu 204,135'tir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.







