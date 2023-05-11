Adana Seyhan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Adana Seyhan Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana Seyhan, Türkiye'nin Adana ilinin merkez ilçelerinden biridir. İlçe, Adana'nın güneydoğu kesiminde yer almakta ve kent merkezini oluşturan en önemli ilçelerden biridir. Seyhan, tarihi dokusu, coğrafi özellikleri, zengin kültürü ve turizm potansiyeli ile öne çıkmaktadır.

Tarihçe

Seyhan, tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bölgenin tarihi, MÖ 6000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimciler, Mezopotamya'dan gelenlerdir. Daha sonra bölgeye birçok medeniyet hakim olmuştur. Bu medeniyetlerden en önemlileri, Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar'dır.

Coğrafya

Seyhan, yaklaşık 496 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlçenin batısında Ceyhan Nehri yer alırken, doğusunda ise Seyhan Nehri geçmektedir. İlçe toprakları, genel olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin en yüksek noktası, yaklaşık 1420 metre yükseklikteki Bozbel Tepe'dir.

Mahalleleri

Seyhan ilçesi, 59 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin bazıları şunlardır: Ali Hocalı, Barbaros, Çamlıbel, Çınarlı, Cumhuriyet, Dağlıoğlu, Değirmenli, Fevzipaşa, Gülbahçesi, Güzelyalı, Hacı Ömerli, Hamidiye, İstiklal, Karşıyaka, Kazım Karabekir, Kurtuluş, Kurttepe, Reşatbey, Sabancı, Şakirpaşa, Yeni Mahalle, Yüreğir, Zafer.

Nüfus

Seyhan ilçesi, Adana'nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir. 2021 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 792.129'dur. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun nedenleri arasında ilçenin konumunun ve ekonomik potansiyelinin artması yer almaktadır. Seyhan, aynı zamanda Adana'nın en gelişmiş ve modern ilçelerinden biridir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.







