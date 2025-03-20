Adana'da bugün yoğun kar yağışı etkili oluyor. Adana'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava iç bölgelerde kar yağışına neden oluyor. 20 Mart Perşembe Adana'da okullar tatil mi sorusu ise öğrenciler yakın takibinde yer alıyor. Peki Adana'da 20 Mart Perşembe okullar tatil mi? İşte detaylar.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava iç kesimlerde kar yağışına ve beyaz örtü oluşmasına neden oluyor. Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Mart 2025 Çarşamba günü 2 ilçenin tamamı 1 il geneli, 4 ilçede taşımalı eğitim olmak üzere toplam 4 ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki Adana'da 20 Mart Perşembeokullar tatil mi?
Adana'da 20 Mart Perşembe okullar tatil mi?
Adana'nın Pozantı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşın eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti.
Can, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını kaydetti.