Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava iç kesimlerde kar yağışına ve beyaz örtü oluşmasına neden oluyor. Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Mart 2025 Çarşamba günü 2 ilçenin tamamı 1 il geneli, 4 ilçede taşımalı eğitim olmak üzere toplam 4 ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki Adana'da 20 Mart Perşembeokullar tatil mi?