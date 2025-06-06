ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Yargı dünyasında takvim yeniden şekilleniyor. 2025 yılı adli tatil dönemi yaklaşırken, mahkemelerin çalışma düzenine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Dava takibi yapan vatandaşlar ve hukuk camiası, “Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona erecek?” sorularına yanıt arıyor. Yıllık uygulama gereği temmuz ortasında başlayan adli tatilde sadece belirli davalar görülüyor. İşte 2025 yılı adli tatil takvimi ve kapsam dışı kalan yargı süreçleri…
2025 adli tatil dönemi yaklaştıkça, vatandaşlar “Adli tatil ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Yaz aylarında uygulanan bu yargı molası, belirli dava türleri hariç olmak üzere yargılamaların geçici olarak durmasına neden oluyor. İş, boşanma, ceza gibi birçok alanda süreci etkileyen bu dönemde kimler adliyeye gidecek, hangi davalar görülecek?
ADLİ TATİL NE ZAMAN?
Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Böylece 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti
Nafaka
Soybağı
Velayet
Vesayet
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi
İş davaları
Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler
İflas, konkordato, sermaye şirketleri yapılandırma işleri
Keşif
Tahkim
Çekişmesiz yargı işleri
İvedi işler
ADLİ TATİLDE SÜRELER
Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün (7 gün) uzamış kabul edilir.