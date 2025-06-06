ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2025 adli tatil dönemi yaklaştıkça, vatandaşlar “Adli tatil ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Yaz aylarında uygulanan bu yargı molası, belirli dava türleri hariç olmak üzere yargılamaların geçici olarak durmasına neden oluyor. İş, boşanma, ceza gibi birçok alanda süreci etkileyen bu dönemde kimler adliyeye gidecek, hangi davalar görülecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Böylece 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti

Nafaka

Soybağı

Velayet

Vesayet

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi

İş davaları

Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler

İflas, konkordato, sermaye şirketleri yapılandırma işleri

Keşif

Tahkim

Çekişmesiz yargı işleri

İvedi işler

ADLİ TATİLDE SÜRELER

Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.