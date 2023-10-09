|
Özgün

Sonuçlar paylaşılmaya başlandı! Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama ekranı

AFAD hak sahipliği, afet sebebiyle konutu yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede ailelerin hak sahibi olarak kabul edilmesidir. Bu ailelere yeniden konut yapılması veya konut kredisi verilmesi gibi yardımlar yapılır. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlar için hak sahipliği başvuru dönemi başlatılmıştı. AFAD hak sahipliği sonuçları için beklenti devam ediyor. Peki, AFAD hak sahipliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AFAD hak sahipliği sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı.

11:56 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD hak sahipliği sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı

AFAD hak sahipliği sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan kişiler için hak sahipliği başvuru dönemi başlatıldı. Gözler e-devlet AFAD hak sahipliği sonucu sorgulama ekranında. AFAD hak sahipliği başvurusu yapan vatandaşlar AFAD hak sahipliği başvuru sonuçlarına nasıl bakacağını araştırıyor. İşte sonuç öğrenme ekranı.

Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sonuçları Açıklandı mı?

AFAD hak sahipliği sonuçları için beklenti devam ediyor. Pek çok hak sahibi için değerlendirme aşaması devam ederken, bazı hak sahipliği için sonuçlar paylaşılmaya başlandı.

AFAD hak sahipliği sonuçları nereden öğrenilir?

AFAD Hak sahipliği sonuçları, e başvuru ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek. AFAD hak sahipliği sonuçları, muhtarlıklara da gönderilecek.
'ten sonuçları görüntüleyemeyen vatandaşlar, muhtarlıkların yayımlayacağı listeler üzerinden görüntüleme yapabilecek.

Afetzede hak sahipliği nedir?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

AFAD hak sahipliği başvuru şartları neler?

Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,

İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

AFAD hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

AFAD hak sahipliği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Başvuru için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna "AFAD hak sahipliği" yazın ve çıkan sonuçlardan "Hak Sahipliği için Talep ve Taahhütname Başvurusu" hizmetini seçin.

Açılan ekranda gerekli bilgileri girin ve başvurunuzu onaylayın.

AFAD hak sahipliği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tapu fotokopisi
  • Afet tespit komisyonu kararı

Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin belirlenmesi yaklaşık 60 gün sürer. Hak sahibi olan ailelere AFAD tarafından bilgilendirme yapılır.

AFAD hak sahipliği, afetzede ailelerin yeniden konut edinmelerine ve yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olan önemli bir sosyal yardımdır.



#AFAD
#AFAD hak sahipliği
#AFAD hak sahipliği sonuçları
#e devlet
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazze nerededir? Gazze konumu ve haritadaki yeri