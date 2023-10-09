Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan kişiler için hak sahipliği başvuru dönemi başlatıldı. Gözler e-devlet AFAD hak sahipliği sonucu sorgulama ekranında. AFAD hak sahipliği başvurusu yapan vatandaşlar AFAD hak sahipliği başvuru sonuçlarına nasıl bakacağını araştırıyor. İşte sonuç öğrenme ekranı.

Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sonuçları Açıklandı mı?

AFAD hak sahipliği sonuçları için beklenti devam ediyor. Pek çok hak sahibi için değerlendirme aşaması devam ederken, bazı hak sahipliği için sonuçlar paylaşılmaya başlandı.

AFAD hak sahipliği sonuçları nereden öğrenilir?

AFAD Hak sahipliği sonuçları, e başvuru ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek. AFAD hak sahipliği sonuçları, muhtarlıklara da gönderilecek. E-Devlet 'ten sonuçları görüntüleyemeyen vatandaşlar, muhtarlıkların yayımlayacağı listeler üzerinden görüntüleme yapabilecek.

Afetzede hak sahipliği nedir?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

AFAD hak sahipliği başvuru şartları neler?

Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,

İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

AFAD hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

AFAD hak sahipliği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Başvuru için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna "AFAD hak sahipliği" yazın ve çıkan sonuçlardan "Hak Sahipliği için Talep ve Taahhütname Başvurusu" hizmetini seçin.

Açılan ekranda gerekli bilgileri girin ve başvurunuzu onaylayın.

AFAD hak sahipliği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

Afet tespit komisyonu kararı

Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin belirlenmesi yaklaşık 60 gün sürer. Hak sahibi olan ailelere AFAD tarafından bilgilendirme yapılır.

AFAD hak sahipliği, afetzede ailelerin yeniden konut edinmelerine ve yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olan önemli bir sosyal yardımdır.







