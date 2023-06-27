|
Özgün

Afyonkarahisar İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Afyonkarahisar namaz vakitleri, dinin direği olan namaz kılanacakların odaklandığı konular arasında. Kurban Bayramı yaklaşırken arefe günü oruç tutacaklar da diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden bulundukları ilin namaz saatlerini sorguluyor. Peki, Afyonkarahisar akşam ezanı saat kaçta okunacak? Afyonkarahisar arefe günü oruç ne zaman, saat kaçta açılır? İşte 27 Haziran 2023 Salı Afyonkarahisar imsak, akşam ezanı, sahur vakitleri.

09:33 . 27/06/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı kaçta okunuyor?

Afyonkarahisar'da sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı kaçta okunuyor?

Afyonkarahisar imsak ve iftar vakti, Afyon ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Afyonkarahisar imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Afyon
şöyle:

Afyonkarahisar imsak vakti saat kaçta?

27 Haziran Salı Afyonkarahisar'a imsak vakti saat 3:37’de giriyor. Afyonkarahisar akşam ezanı vakti ise 20:34. Afyonkarahisar imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü ile ilgili hadisler

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe günü oruç tutmak hadis ile de değinilen bir konudur.

Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah: “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)



#Afyon namaz vakitleri
#Afyon imsak vakti
#Afyon iftar vakti
#Afyon akşam namazı vakti
38 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023