Afyonkarahisar seçim sonuçları
2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Afyonlu vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Afyonkarahisar ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %90,42 oranlarında gerçekleşmişti. Afyonkarahisar seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 4 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.
Diğer illerde aday gösteren Anavatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Milli Yol Partisi ve Yenilik Partisi aday çıkarmazken, ATA İttifakı bileşeni olan Adalet Partisi fermuar liste uygulaması ile resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adayı DEVA Partisi'ne ayrılmıştır. İşte Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin aldıkları oy oranları ile kazanan milletvekili listesi.
AK PARTİ AFYONKARAHİSAR 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALİ ÖZKAYA
2. İBRAHİM YURDUNUSEVEN
3. HASAN ARSLAN
4. FERDA ERTÜRK
5. HAKKI ÖZTÜRK
6. ETHEM KARAHAN
MHP AFYONKARAHİSAR 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MEHMET TAYTAK
2. YÜCEL GENÇ
3. MEHMET EMRE DEMİRAL
4. MEHMET HAKAN ÇOLPAN
5. İSMAİL AYDOĞUŞ
6. MUSTAFA GÜLLÜ
CHP AFYONKARAHİSAR 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BURCU KÖKSAL
2. FATİH AYDIN
3. ABİDİN YAĞCI
4. ALİ ARIKAN
5. İBRAHİM KADIOĞLU
6. ANIL HALİS AKAR
İYİ PARTİ AFYONKARAHİSAR 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1.HAKAN ŞEREF OLGUN
2. MUSTAFA ENİS ARABACI
3. OKŞAN ULUSOY EFE
4. GÖNÜL AR GÜNGÖR
5. İBRAHİM ACAR
6. KADİR MÜNİR PEHLİVANOĞLU
YEŞİL SOL PARTİ AFYONKARAHİSAR 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HELİN ELİF GEYİK
2. ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
3. TÜLAY KILINÇ
4. MEHMET ÇALASIN
5. AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
6.BATUHAN ÇITAKBAŞ
14 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
2023 Afyonkarahisar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Afyonkarahisar milletvekilleri burada yer alacaktır.
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68”ini alırken, Muharrem İnce Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 18,9’unu aldı. Merak Akşener yüzde 11,7’sini alırken Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 0,9’unu, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,4’üüi aldı.
Afyonkarahisar milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Afyonkarahisar oy oranı % 69,3 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,9’unu alarak CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Afyonkarahisar’da hangi parti ne kadar oy aldı? Afyonkarahisar’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 55,4
- CHP % 14,5
- MHP % 14
- İYİ Parti % 13,4
- MHP % 11,8
Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Mehmet Zeybek oyların % 42,96’sını alırken, İYİ Parti adayı Mahmut Koçak ise oyların % 39,70’ini aldı.
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 44,75
MHP % 21,69
MHP % 18,19
İYİ Parti % 15,65
CHP % 11,97
BBP % 2,98
Afyonkarahisar ilçeleri hangileri?
Afyonkarahisar ilinin Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağı olmak üzere 18 ilçesi vardır.