Ağrı'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Ağrı akşam ezanı, akşam namazı ve Ağrı namaz vakitleri haberimizde.

Ağrı iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Ağrı imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Ağrı namaz vakitleri ve Ağrı imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Ağrı'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Ağrı'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:17'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Ağrı'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Ağrı'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:35'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Ağrı'nın Tarihi

Ağrı, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Urartular, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Ayrıca, Ararat Dağı'nın eteklerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemli bir konuma sahiptir.

Ağrı'nın Coğrafi Konumu

Ağrı, Türkiye'nin doğu kesiminde yer alan bir şehirdir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Van gibi şehirlerin arasında konumlanmıştır. Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulu olan şehir, yüksek rakımlı bir coğrafyaya sahiptir.

Ağrı'nın Nüfusu

Ağrı, Türkiye'nin önemli illerinden biridir ancak nüfusu diğer büyük şehirlere kıyasla daha azdır. 2022 itibarıyla nüfusu 550 bin civarındadır. Şehir, tarım ve hayvancılık gibi geleneksel faaliyetlerin yanı sıra son yıllarda sanayi ve ticaret alanlarında da gelişme göstermektedir.

Ağrı'nın Posta Kodu

Ağrı'nın posta kodları, şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Merkez ilçesinin posta kodu 040XX iken, Patnos ilçesinin posta kodu 045XX'dir. Ağrı'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







