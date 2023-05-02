Ağrı seçim sonuçları
AK PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. RUKEN KİLERCİ
2. ABBAS AYDIN
3. MEHMET ALİ BİLGİLİ
4. ŞABAN POLAT
MHP AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SALİH EMİR MUTLUER
2. YASİN ÖZYALÇIN
3. KAHRAMAN HANBABA
4. İBRAHİM ARPACI
CHP AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İBRAHİM VAROL
2. ABDURRAHMAN POLAT
3. MURAT KARAMAN
4. ZEKİYE KARAOĞLU ALTAY
İYİ PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ÖZKAN KOÇİNTAR
2. METİN AYDEMİR
3. KENAN KAÇMAZ
4. ÇAĞDAŞ ÇELİK
YEŞİL SOL PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SIRRI SAKİK
2. NEJLA DEMİR
3. HEVAL BOZDAĞ
4. ZELAL YILMAZ
2023 seçimleri Ağrı seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Ağrı cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Ağrı milletvekilleri burada yer alacaktır.
Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Ağrı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 61,3’ünü alırken, Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5’ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,1’ini aldı.
Ağrı milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Ağrı oy oranı % 31 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,4’ünü aldı. CHP ve İYİ Parti Ağrı’dan milletvekili çıkaramadı. Ağrı’dan HDP 3 milletvekili çıkardı.
Ağrı’da hangi parti ne kadar oy aldı? Ağrı’da hangi parti kazandı?
Ağrı 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 62,2
- AK Parti % 28,8
- CHP % 2,9
- MHP % 2,5
- İYİ Parti % 1,7
Ağrı yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti'nin Ağrı Belediye başkan adayı Savcı Sayan oyların % 55,57’sini alırken, HDP adayı Abdurrahman Doğar ise oyların % 37,137’ünü aldı.
Ağrı'nın ilçeleri hangileri?
Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1