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Ağrı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Ağrı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Bu haberimizde önceki Ağrı seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağrı seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Ağrı hangi aday, hangi ittifak kazandı? Ağrı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:48 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ağrı seçim sonuçları

Ağrı seçim sonuçları

Ağrı seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Ağrı ilinin 3 milletvekili HDP'ye, 1 milletvekili ise AK Parti'ye gitti. Bu seçime katılım %78,40 oranlarında gerçekleşmişti. İşte
na ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. RUKEN KİLERCİ

2. ABBAS AYDIN

3. MEHMET ALİ BİLGİLİ

4. ŞABAN POLAT

MHP AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SALİH EMİR MUTLUER

2. YASİN ÖZYALÇIN

3. KAHRAMAN HANBABA

4. İBRAHİM ARPACI

CHP AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM VAROL

2. ABDURRAHMAN POLAT

3. MURAT KARAMAN

4. ZEKİYE KARAOĞLU ALTAY

İYİ PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ÖZKAN KOÇİNTAR

2. METİN AYDEMİR

3. KENAN KAÇMAZ

4. ÇAĞDAŞ ÇELİK

YEŞİL SOL PARTİ AĞRI 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SIRRI SAKİK

2. NEJLA DEMİR

3. HEVAL BOZDAĞ

4. ZELAL YILMAZ

2023 seçimleri Ağrı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Ağrı cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Ağrı milletvekilleri burada yer alacaktır.

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Ağrı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 61,3’ünü alırken, Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5’ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,1’ini aldı.

Ağrı milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Ağrı oy oranı % 31 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,4’ünü aldı. CHP ve İYİ Parti Ağrı’dan milletvekili çıkaramadı. Ağrı’dan HDP 3 milletvekili çıkardı.

Ağrı’da hangi parti ne kadar oy aldı? Ağrı’da hangi parti kazandı?

Ağrı 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. HDP % 62,2
  2. AK Parti % 28,8
  3. CHP % 2,9
  4. MHP % 2,5
  5. İYİ Parti % 1,7

Ağrı yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti'nin Ağrı Belediye başkan adayı Savcı Sayan oyların % 55,57’sini alırken, HDP adayı Abdurrahman Doğar ise oyların % 37,137’ünü aldı.

Ağrı'nın ilçeleri hangileri?

Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


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#Ağrı cumhurbaşkanı seçim sonuçları
#Ağrı milletvekili seçim sonuçları
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