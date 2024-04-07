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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarında bekleyiş sona erdi merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. Peki, Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı.

16:59 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 8 bin personel alımı için sonuç sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 8 bin personel alımı için sonuç sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı. 11 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından, başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlar için bakanlıktan gelecek duyuruyu bekliyordu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının bayramdan önce açıklandığını duyurdu.


8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


Açıklama şu şekilde; "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda “Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Aile Bakanlığı tarafından açıklanan 8 bin personel alımı sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Yapılacak olan personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekiliş sonuçları YHGM İŞKUR asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izle linki başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce işçi alımı gerçekleştirilecek. İşçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. İşçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile alınmıştı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekilişi tamamlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle nereden gerçekleşiyor? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları isim listesi nereden, ne zaman yayınlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları isim listesi.

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