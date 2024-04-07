Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, evde bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan kişilere verilen bir sosyal destek ödemesidir. Evde bakım maaşı alanlar, her ayın belirli günlerinde banka hesaplarına yatırılan bu ödemeyi, evde bakım hizmeti veren kişilere veya ihtiyaçlarına harcayabiliyorlar. Peki bayram öncesi yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatacak mı? İşte ödeme tarihi

Evde bakım maaşı alanlar, her ay ödeme tarihini merakla bekliyorlar. Özellikle, Ramazan Bayramı gibi özel günlerde, ödemelerin bayram öncesinde yapılmasını istiyorlar. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayı ödeme tarihini duyurdu. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce mi yatacak? Ödeme tarihi belli mi? İşte detaylar…

Bayram öncesi yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödendiğini belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını kaydeden Bakan Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini aktardı.







