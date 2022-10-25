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Aile Destek Merkezleri listesi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aile destek merkezi nerede hangi illerde var? ADEM ve SODAM merkezleri
Aile destek merkezi nerede var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz. Bu yaygınlaştırmada önceliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize veriyoruz.” dedi. Peki Aile destek merkezi nerede hangi illerde var? Sosyal Dayanışma Merkezleri nerede bulunuyor? İşte ADEM ve SODAM merkezleri.

Aile destek merkezi sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, aile destek merkezi sayısını 330’da 656’ya, sosyal dayanışma merkezi sayısını sie 47’den 116’ya yükseltileceğinin müjdesini verdi. Aileye yönelik hizmetleri genişletme amacı taşıyan yeni bir adımın müjdesini paylaşan Erdoğan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar için kurulan aile destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri olduğunu hatırlattı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz. Bu yaygınlaştırmada önceliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize veriyoruz. Önümüzdeki yıl için bu merkezlerde yürütülecek faaliyetlere 1,2 milyar liralık kaynak ayırdık." dedi.

Aile destek merkezi nerede hangi illerde var?

Sosyal Dayanışma Merkezleri nerede var?

Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psiko sosyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler olup öncelikli olarak, roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde açılmaktadır.

Sosyal Dayanışma Merkezleri

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