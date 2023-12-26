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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı sorgulama ekranı

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aylık olarak düzenlenen ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayında yeniden hesaplara yattı. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile DESTEK Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı sorgulama ekranı

13:42 - 26/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Aile Destek ödemeleri yattı mı
Aile Destek ödemeleri yattı mı

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile DESTEK Aralık ayı ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aralık ayının sonlarına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı sorgulama ekranı


ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.


Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz.


Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.


AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.


Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.


Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

#Aile Destek Ödemeleri
#sosyal yardım ödemeleri
#aralık ayı aile destek
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