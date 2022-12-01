Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Aralık ayı ödemeleri bekleniyor!

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen Aile Destek Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri takip ediliyor. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar Aralık ayı ödemeleri için detayları merak ediyor.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin aralık ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

ARALIK AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

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''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ AY YATACAK?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.