Aile hekimleri çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, hafta başından itibaren sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, aile hekimlerinin 6-10 Ocak tarihleri arasında grev yapacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri grevlerini sürdürmeye devam ediyor. 6 Ocak tarihinde aile hekimleri tarafından başlayan grevin 10 Ocak Cuma günü devam edip etmediği, hasta olan veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Bugün (10 Ocak Cuma) aile hekimleri çalışıyor mu? sorusu hekimlerin aldığı kararla beraber takip ediliyor. Aile hekimleri grevde mi, aile hekimleri grevi kaç gün sürecek sorusu hafta başında aile hekimlerinin iş bırakma kararı alması ile birlikte gündemdeki yerini koruyor.
AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?
81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, bugün (6 Ocak 2025) başladı.
AİLE HEKİMLERİ KAÇ GÜN GREV YAPACAK?
Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz.
AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?
Sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istiyor.
Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.