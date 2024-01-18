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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oldu. Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Mustafa Savaş hakkında merak edilenler....

15:35 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Savaş
Mustafa Savaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Aydın için Mustafa Savaş'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Mustafa Savaş hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mustafa Savaş kimdir? Mustafa Savaş kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş oldu.

Mustafa Savaş Kimdir?

1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğan Mustafa Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Çalışma hayatına Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Halk Bankası'nda Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı.

Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı'nı" uygulamaya koydu.

Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26. Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27. Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.

27. Dönem'de Genel Kurul'da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM'ye sundu.

28. Dönem Aydın Milletvekili Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.



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1 gün önce
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