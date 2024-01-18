MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

MHP'de Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çorum, Karabük, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sinop ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde belirlediği adayların listesi açıklandı.
Susurluk - Fahrettin Şener
Aydıntepe - Haşim Şentürk
Demirözü - Necmettin Ersen
Karamanlı - İskender Karasu
Alaca - Şerif Aslan
Bayat - Mehmet Bahadır Efe
Boğazkale - Mesut Ocaklı
Dodurga - İsmail Çetinkaya
İskilip - Ahmet Sağlam
Kargı - Selahattin Erdoğan
Laçin - Ünal Gevşek
Osmancık - Ahmet Gelgör
Sungurlu - Ahmet Haşim Özsaray
Uğurludağ - Zeki İpek
Eflani - Hüsnü Akın
Eskipazar - Sırrı Şen
Ovacık - Neslihan Kaya Karpuz
Yenice - Zeki Çaylı
Emet - Mustafa Koca
Gediz - Necdet Akel
Hisarcık - Mustafa Demirtaş
Pazarlar - İsmail Kul
Simav - Kübra Tekel Aktulun
Şaphane- Selami Atak
Tavşanlı - Ali Ataş
Altunhisar - Vedat Kirazcı
Bor - Sıtkı Erat
Çamardı- Gabil Demir
Bahçe - Zeynel Mete Kadıoğlu
Hasanbeyli - Latif Kahvecioğlu
Kadirli - Ömer Tarhan
Sumbas - Nihat Göçer
Toprakkale - Turgay Çavuşoğlu
Ayancık - Murat Akın
Boyabat - Murat Muslu
Dikmen - Erdal Koşar
Durağan - Zafer Elkovan
Saraydüzü - Ferdi Canoğlu
Akıncılar - Murat Sevinç
Altınyayla - Sezai Subaşı
Doğanşar - Halil Balık
Gemerek - Erol Sağırkaya
Gölova - Osman Demirbağ
Gürün - Nami Çiftçi
Hafik - Harun İsa Gültay
Kangal - Serkan Halver
Koyulhisar - Gülay Fırat
Suşehri - Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Yıldızeli - Yaşar Göktaş
Zara - Fatih Çelik
Alaplı - İsmail Öztürk
Çaycuma - Semih Aydın
Devrek - Erol Kaplan
Gökçebey - Atakan Çiçek
Karadenizereğlisi - İlkay Özdemir.