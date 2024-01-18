|
Gündem

MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, (MHP) 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP 275 adayını açıklamış oldu. İşte MHP'nin Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çorum, Karabük, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sinop ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde belirlediği adayların listesi...

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:43 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:17 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MHP'de 55 ilçe belediye başkan aday daha belli oldu.
MHP'de 55 ilçe belediye başkan aday daha belli oldu.

MHP'de Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çorum, Karabük, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sinop ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde belirlediği adayların listesi açıklandı.

İşte isim isim tam liste:
Balıkesir

Susurluk - Fahrettin Şener

Bayburt

Aydıntepe - Haşim Şentürk

Demirözü - Necmettin Ersen

Burdur

Karamanlı - İskender Karasu

Çorum

Alaca - Şerif Aslan

Bayat - Mehmet Bahadır Efe

Boğazkale - Mesut Ocaklı

Dodurga - İsmail Çetinkaya

İskilip - Ahmet Sağlam

Kargı - Selahattin Erdoğan

Laçin - Ünal Gevşek

Osmancık - Ahmet Gelgör

Sungurlu - Ahmet Haşim Özsaray

Uğurludağ - Zeki İpek

Karabük

Eflani - Hüsnü Akın

Eskipazar - Sırrı Şen

Ovacık - Neslihan Kaya Karpuz

Yenice - Zeki Çaylı

Kütahya

Emet - Mustafa Koca

Gediz - Necdet Akel

Hisarcık - Mustafa Demirtaş

Pazarlar - İsmail Kul

Simav - Kübra Tekel Aktulun

Şaphane- Selami Atak

Tavşanlı - Ali Ataş

Niğde

Altunhisar - Vedat Kirazcı

Bor - Sıtkı Erat

Çamardı- Gabil Demir

Osmaniye

Bahçe - Zeynel Mete Kadıoğlu

Hasanbeyli - Latif Kahvecioğlu

Kadirli - Ömer Tarhan

Sumbas - Nihat Göçer

Toprakkale - Turgay Çavuşoğlu

Sinop

Ayancık - Murat Akın

Boyabat - Murat Muslu

Dikmen - Erdal Koşar

Durağan - Zafer Elkovan

Saraydüzü - Ferdi Canoğlu

Akıncılar - Murat Sevinç

Altınyayla - Sezai Subaşı

Doğanşar - Halil Balık

Gemerek - Erol Sağırkaya

Gölova - Osman Demirbağ

Gürün - Nami Çiftçi

Hafik - Harun İsa Gültay

Kangal - Serkan Halver

Koyulhisar - Gülay Fırat

Suşehri - Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Yıldızeli - Yaşar Göktaş

Zara - Fatih Çelik

Zonguldak

Alaplı - İsmail Öztürk

Çaycuma - Semih Aydın

Devrek - Erol Kaplan

Gökçebey - Atakan Çiçek

Karadenizereğlisi - İlkay Özdemir.

#MHP
#Aday
#Seçim
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...