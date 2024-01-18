MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak'ta adayı Sezer Ateş oldu. İşte MHP'nin Denizli, Hatay, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Elazığ, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir ve Kütahya'nın bazı ilçelerinde belirlediği adayların listesi...