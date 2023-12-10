|
Özgün

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2024: İBB için 3, 37 ilçe için 248 başvuru

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi merak konusu. AK Parti İBB için 3, 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı başvuru yaptı. AK Parti İBB adayı başta olmak üzere 2024 seçimleri Esenyurt, Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan belediye başkan adayları açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Temayül yoklaması yapıldı. Gözler AK Parti belediye başkan adayları 2024 kesin listede. Peki AK Parti istanbul adayı kim? İstanbul ve ilçelerde AK Parti başkan adayları kim oldu, açıklandı mı?

14:20 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:42 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 isim listesi belli oldu mu?
AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 isim listesi belli oldu mu?
'da, 2024'te yapılacak
lere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı. Peki AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayları 2024 belli oldu mu? İstanbul ve ilçelerde AK Parti başkan adayları kim oldu, açıklandı mı?

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 İSİM LİSTESİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin liste henüz açıklanmadı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli olur olmaz tam liste burada yer alacaktır.

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI BAŞVURU SAYISI

Prosedürleri tamamlayarak başvurusu olumlu sonuçlanan aday adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken AK Parti adaylarının yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı.

Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

  • AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.
  • Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.

#AK Parti
#AK Parti İstanbul belediye başkan adayları
#AK Parti İBB adayı
#2024 Yerel Seçimleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji’den Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı