'da, 2024'te yapılacak

lere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı. Peki AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayları 2024 belli oldu mu? İstanbul ve ilçelerde AK Parti başkan adayları kim oldu, açıklandı mı?