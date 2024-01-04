AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 İSİM LİSTESİ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin liste henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacaklarını söyledi.
AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI BAŞVURU SAYISI
Prosedürleri tamamlayarak başvurusu olumlu sonuçlanan aday adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken AK Parti adaylarının yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı.
Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.
- AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.
- Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.