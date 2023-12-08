2024

lerine kısa bir süre kala Türkiye geneli AK Parti belediye başkan adayları tam listesi temayül yoklamaları sonrası hız kazandı. 31 Mart 2024 Pazar günü belediye başkan adayları ile il ve ilçe meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidilecek.