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AK Parti - MHP Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti - MHP Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı MHP adayı olan Mehmet Kirazdibi oldu. Mehmet Kirazdibi kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Mehmet Kirazdibi hakkında merak edilenler...

14:34 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:39 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Kirazdibi
Mehmet Kirazdibi

AK Parti Ayaş için Mehmet Kirazdibi aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Mehmet Kirazdibi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mehmet Kirazdibi kimdir?

AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı MHP adayı olan Mehmet Kirazdibi oldu.

Mehmet Kirazdibi Kimdir?

Mehmet Kirazdibi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır ve kamuoyunda pek tanınan bir isim değildir. Mehmet Kirazdibi’nin Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde de MHP’den yine Ankara Ayaş ilçesi belediye başkanlığına aday olarak gösterilmiştir.



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#Mehmet Kirazdibi
#Yerel Seçimler
#Ortak Aday
#Belediye Başkan Adayı
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