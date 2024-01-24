AK Parti Ayaş için Mehmet Kirazdibi aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Mehmet Kirazdibi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mehmet Kirazdibi kimdir?
AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim?
AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı MHP adayı olan Mehmet Kirazdibi oldu.
Mehmet Kirazdibi Kimdir?
Mehmet Kirazdibi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır ve kamuoyunda pek tanınan bir isim değildir. Mehmet Kirazdibi’nin Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde de MHP’den yine Ankara Ayaş ilçesi belediye başkanlığına aday olarak gösterilmiştir.