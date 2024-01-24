AK Parti Ayaş için Mehmet Kirazdibi aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Mehmet Kirazdibi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mehmet Kirazdibi kimdir?

Mehmet Kirazdibi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır ve kamuoyunda pek tanınan bir isim değildir. Mehmet Kirazdibi’nin Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde de MHP’den yine Ankara Ayaş ilçesi belediye başkanlığına aday olarak gösterilmiştir.