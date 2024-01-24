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AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı belli oldu

AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı adayı olan Hilal Ayık oldu. Hilal Ayık kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hilal Ayık hakkında merak edilenler....

14:21 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hilal Ayık
Hilal Ayık

AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylar açıklandı. Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimlerine katılacak Ankara'nın 25 ilçe adayı duyuruldu. AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı da belli oldu. İşte, AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı…

AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerine katılacak Akyurt Belediye Başkan adayını duyurdu. Akyurt adayı Hilal Ayık oldu.

Hilal Ayık Kimdir?

1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Yazılım uzmanıdır. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev almıştır. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti’de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Akyurtluların oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.



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