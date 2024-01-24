AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok olurken, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Çankaya’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? Çankaya AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.