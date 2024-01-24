AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok olurken, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Çankaya’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? Çankaya AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.
AK PARTİ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Çankaya belediye başkan adayı Duhan Kalkan oldu. Peki Duhan Kalkan kimdir? İşte AK Parti Çankaya Belediye başkan adayı Duhan Kalkan’ın özgeçmişi.
DUHAN KALKAN KİMDİR?
1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara’da yaşamıştır.
2007 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.
2008-2014 yıllarında Başbakanlık'ta Güvenlik Politikaları Uzmanı br 2014-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzmanı olarak görev yürütmüştür.
31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara’nın Kalecik İlçesine AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.