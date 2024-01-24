AK Parti Altındağ için olan Veysel Tiryaki'yi aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Veysel Tiryaki hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Veysel Tiryaki kimdir?

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı kim?

AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı adayı olan Veysel Tiryaki oldu.

Veysel Tiryaki Kimdir?

1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı.

29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı.

7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmış olan Veysel Tiryaki 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İyi derecede İngilizce bilen Veysel Tiryaki, evli, üç çocuk babasıdır.







