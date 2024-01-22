AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek açıklandı. AK Parti Ümraniye’de kimi aday gösterdi, AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu?