AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek açıklandı. AK Parti Ümraniye’de kimi aday gösterdi, AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım oldu.
İSMET YILDIRIM KİMDİR?
Ümraniye'de 1960'da doğan İsmet Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesinden inşaat mühendisi unvanıyla mezun oldu.
Aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştiren Yıldırım, 1999'da KİPTAŞ'a Genel Müdür oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.