Güncel akaryakıt fiyatları 16 Mayıs 2024 tabelalara yansıdı. Akaryakıt tek fiyat uygulaması 15 Mayıs itibarıyla başladı. Bu gleişmenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor.

AKARYAKITTA TEK FİYAT UYGULAMASI BAŞLADI

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Benzin ve motorinde tek fiyat uygulaması başladı. Akaryakıt istasyonlarında fiyatlar güncellendi.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ve Kanada'da yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselerek 83 dolara ulaştı. Petrolün yükselmesi benzin ve motorine zam olarak yansıması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI (16 MAYIS 2024)

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 41.09 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.79 TL

Motorin litre fiyatı: 41.34 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL







