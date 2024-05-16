|
Özgün

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı: Benzin ve motorin aynı fiyatta! 16 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında büyük değişim bugün uygulanmaya başlandı. EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Uygulama dün hayata geçti. Uygulamaya göre benzin ve motorin aynı fiyatta satılıyor. Benzine, motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İşte 16 Mayıs 2024 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin motorin fiyatları...

10:55 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Benzin fiyatları
Benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları 16 Mayıs 2024 tabelalara yansıdı. Akaryakıt tek fiyat uygulaması 15 Mayıs itibarıyla başladı. Bu gleişmenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor.

AKARYAKITTA TEK FİYAT UYGULAMASI BAŞLADI

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Benzin ve motorinde tek fiyat uygulaması başladı. Akaryakıt istasyonlarında fiyatlar güncellendi.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ve Kanada'da yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselerek 83 dolara ulaştı. Petrolün yükselmesi benzin ve motorine zam olarak yansıması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI (16 MAYIS 2024)

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 41.09 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.79 TL

Motorin litre fiyatı: 41.34 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL



#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#motorin fiyatı
#benzin fiyatı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kur’an’da zina ayetleri hangi surede?