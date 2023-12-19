Akut pankreatit, hafif vakalarda kendiliğinden iyileşebilen veya ciddi komplikasyonlara yol açabilecek sağlık sorunudur. Uzmanlar Akut pankreatitin nedenleri arasında yüzde 90 oranda safra taşları ve aşırı alkol tüketiminin olduğunu vurguluyor. Bunun yanında enfeksiyon hastalıkları, çeşitli ilaçlar, pankreas yollarında yanlış oluşumlar da Akut pankreatitin nedenleri arasında yer almaktadır. Peki, Akut pankreatit nasıl tedavi edilir, belirtileri neler? İşte soruların yanıtları.

AKUT PANKREATİT NEDİR?

Akut pankreatit, pankreasın (bir sindirim ve hormon salgılayan organ) iltihaplanması ve aniden şişmesi durumudur.

AKUT PANKREATİT NEDENLERİ NELER?

Akut pankreatitin en yaygın nedenleri arasında safra taşları ve aşırı alkol tüketimi bulunur. Ayrıca bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, travmalar ve bazı tıbbi durumlar da akut pankreatite yol açabilir.

AKUT PANKREATİT BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle şiddetli karın ağrısı ile karakterize olan bu durum, sindirim enzimlerinin erken aktive olması ve pankreası sindirmeye başlaması sonucu ortaya çıkar.

Belirtiler genellikle şunları içerir:

Karın Ağrısı: Karın üst bölgesinde başlar ve sırta doğru yayılabilir. Yatmak ağrıyı artırabilirken, öne doğru eğilmek rahatlama sağlayabilir.

Mide Bulantısı ve Kusma: Sindirim sisteminin etkilenmesi nedeniyle sık görülür.

Ateş ve Titreme: Enfeksiyonun bir işareti olabilir.

Hızlı Nabız: Vücudun inflamatuar yanıtının bir parçasıdır.

AKUT PANKREATİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Akut pankreatitin tedavisinde her şeyden önce hastanın şikayetleri göz önünde bulundurulur. Prensip olarak akut pankreatit bulunan her hasta bir hastanede gözlemlenmek ve tedavi görmek durumundadır.

Akut pankreatitin terapisinin en önemli temel unsurları ağrı tedavisi ve sıvı dengelenmesidir. Akut pankreatitin ağır bir şeklinin görülmesi durumunda hasta yoğun bakım ünitesine alınacaktır. Şikayet görüntüsüne ve diğer organların (örn. Akciğer, böbrek) işlev dışı kalmasına bağlı olarak kişilerin tedavisi burada devam eder.

Ağır akut pankreatitte bir ameliyat hastaların %20 ila %25’inde gerekli olur. İlerleyen gidişatta, diğerlerinin yanı sıra nekrotik dokunun enfeksiyonu durumunda bir drenaj yerleştirilmesi veya bir ameliyat dahi gerekli olabilir.

Burada karın açılır ve enfekte olan ve ölmüş pankreas kısımları alınır. Sonunda takip eden günlerde pankreasın etrafındaki alanın müteakip enfeksiyonları engellemek için yıkandığı birden fazla hortum yerleştirilir.

Bağırsağın yükünün hafifletilmesi için bazen hastanın iyileşmesinden sonra (kural gereği hastaneden tahliye edildikten yaklaşık 3 ay sonra) tekrar alınabilecek olan suni bir bağırsak çıkışı yerleştirilir. Akut şikayet görüntüsünün tedavisinin yanı sıra akut pankreatitin sebeplerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Akut pankreatitin oluşmasına bir safra yolu taşının sebep olması halinde mümkün mertebe erken safhada endoskopik retrograd kolanjiyopankeatografi (ERCP) vasıtasıyla bunun giderilmesine çalışılır. Daha sonra semptomsuz bir aralıkta safra kesesi alınır. Ayrıca alkol tüketimi de azaltılmalıdır.











