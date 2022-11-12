Alanyaspor - Adana Demirspor: 0-0 (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Zorlu müsabakada 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi. Maçta 44. dakikada Adana Demirspor'da Younes Belhanda kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bu sonuça Alanyaspor 17 puana yükselirken, Adana Demirspor puanını 24 yaptı. İşte Alanyaspor - Adana Demirspor maçından önemli dakikalar.

Alanyaspor - Adana Demirspor maçının önemli dakikalar

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı özeti

9’uncu dakikada savunma arkasına sarkan Belhanda, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

13’üncü dakikada Stambouli’nin ortasında ceza sahası içindeki Belhanda vuruşunu yaptı. Top kaleci Runarsson’da kaldı.

34’üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz ile duvar pası yapan Efecan çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Ahmed Hassan’ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

44’üncü dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda’nın Fatih’e dirsekle müdahalesi sonucunda oyunu durduran hakem Çağdaş Altay, Belhanda’yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

59’uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında ceza sahası yayına hızla sokulan Ahmed Hassan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf gelişine sert vurdu, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

62’nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias, arka direğe ortasını yaptı. Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71’inci dakikada önde yapılan baskıyla topu kapan Lusamba’nın pasını Ahmed Hassan’a verdi. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kornere tokatladı.

80’inci dakikada Alanyaspor savunmasının hatası sonrasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra şutu çekti. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor - Adana Demirspor maç özeti izle

Montella: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Gösterdikleri performans dolayısıyla oyuncularını kutlayan Vincenzo Montella, “İki takımında bu maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyleyebilirim. İyi başlamıştık. Sonrasında bir şeyler kaybetmeye başladığımız bir ilk yarı oynadık. Bizim çocukların büyük bir tebriki hakkettiklerini söylemek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum.

İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen takımın ruhunu sahaya yansıttılar. Hiçbir şekilde kaybetmek istemediklerini tekrar tekrar sahada gösterdiler. Serimizi de uzattık. Seriyi de devam ettirdiğimiz için memnunum. İlk yarının 13 maçının 8’ini deplasmanda oynadık. Dezavantaj gibi gözükse de ikinci yarı bize büyük avantajlar getirebilecek bir takvimle oynayacağız. O yüzden hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Hakemin performansını ele almak istiyorum. Kenardan maçı seyrettiğimde çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Tekrar seyretmedim ama benim aldığım hissiyat hakemin iyi yönettiğiydi” ifadelerini kullandı.

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Farioli: Sahada oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm

Oyun disiplininden hiç kopmadıklarını söyleyen Francesco Farioli, “Aslında bugünkü maçı 2 ayrı başlıkta incelememiz lazım. Birincisi, maçın başı 11’e 11 oynanan bölümdeydi, topun kontrolü bizdeydi. Oyunu kontrol ettik, pozisyon ürettik. Tabi ardından maçı farklı bir değerlendirmeye almamız lazım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun dinamiği farklı bir yöne gitmeye başladı ama buna rağmen biz oyun disiplininden kopmadık.

Özellikle gerideki mesafelerde çok doğruyduk. Kontrataklara engel olmaya çalıştık. Çünkü rakibimizin çok tehlikeli kontratak oyuncuları vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra maç çok ayrı bir yöne gitti ama bu dönemde de pozitif işler yapmaya devam ettik. Geride önleyici markajlar oluşturduk, topun kontrolünü elimizde tuttuk.

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Elbette rakip 10 kişi kalınca oyuncularımızın biraz daha kazanma isteği doğuyor ama sonunu düşünmeden atak yapmadılar. Oyunu kontrol etmeyi bildiler. Bugün gerçekten oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada. Atak yaparken gösterdikleri kontrol, bilinçli hareketlerin onlarda büyük bir olgunluk oluşturduğunu gördüm” diye konuştu.













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