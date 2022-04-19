​ALES 2022 sonuçları: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ALES sınav sonuçları. ALES sınavına giren adaylar ALES sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. 17 nisan 2022 tarihinde ALES sınavı yapıldı. ALES soruları ve cevapları aynı gün ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları...

ALES 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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ALES sınav soruları ve sonuçları

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

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