"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları Aralık ayında açıklanır mı, belli olur mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 ALES 3 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar ise sonuçlar için ÖSYM'nin sonuç açıklamana takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2023 ALES/3 sonuçları zaman, saat kaçta açıklanacak? ALES sınav sonuçları bu ay içinde açıklanır mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...