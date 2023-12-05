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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sayfası üzerinden sorgulama ekranı...

"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Yılın son ALES sınavı 19 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları Aralık ayında açıklanır mı, belli olur mu? ÖSYM sayfası üzerinden sorgulama ekranı...

00:34 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
ALES sınav sonuçları 2023
ALES sınav sonuçları 2023

"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları Aralık ayında açıklanır mı, belli olur mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 ALES 3 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar ise sonuçlar için ÖSYM'nin sonuç açıklamana takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2023 ALES/3 sonuçları zaman, saat kaçta açıklanacak? ALES sınav sonuçları bu ay içinde açıklanır mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...


ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.


Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.


ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.


Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


#ALES 2023
#ALES sonuçları
#ÖSYM
30 dakika önce
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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sayfası üzerinden sorgulama ekranı...