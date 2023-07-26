|
Özgün

"Allem etmek kallem etmek" ne demek, nasıl yazılır?

"Allem etmek kallem etmek" deyiminin TDK sözlük anlamı nedir? Kalıplaşmış söz öbekleri olarak da bilinen deyimler kendilerine özgü anlamlar taşır. Allem ve kallem kelimelerinnin anlamları nedir? "Allem etmek kallem etmek" deyimin anlamı nedir, allem ve kallem kelimesi anlamlarına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

11:24 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deyimlerin anlamları

Deyimlerin anlamları

"Allem etmek, kallem etmek" deyimi Türkçe'de yaygın olarak kullanılan deyimlerden birisidir. "Ne yapıp etti" anlamı ile kullanılan "allem etmek kallem etmek" deyimindeki "allem ve kallem" kelimeleri Türkçe olmadığı için anlamları merak edilir. İşte TDK'ya göre "allem etmek kallem etmek" deyiminin anlamı ve "allem ve kallem" kelimelerinin Türkçe anlamları...

"ALLEM ETMEK KALLEM ETMEK" DEYİMİNİN ANLAMI

`Bir İşi İstediği Duruma Getirmek İçin Her Türlü Kurnazca Çareye Başvurmak` Anlamıyla Allem Etmek, Kallem Etmek Sözünde Geçer

ALLEM KALLEM NE DEMEK?

Allem Kallem kelimesi Türkçe'de "bildirdi" anlamına gelir.

Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.

Allem Kallem kelimesi tarihte bilinen ilk kez RHKaray (1939) eserinde yer almıştır.

DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ

1- Deyimler kalıplaşmış ifadelerdir. Bu nedenle bir deyimin içerisinde yer alan kelimelerin yeri değiştirilemez.

2- Genellikle deyimlerde yer alan kelimelerin tamamı mecazi anlamda kullanılır.

3- Deyimlerde en çok kullanılan söz sanatları teşbih ve mecaz-i mürseldir.

4- Deyimler, atasözleri gibi sözlü kültürün en önemli parçalarından biridir.


En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.


#allem
#kallem
#allem etmek
#kallem etmek
#deyimlerin anlamları
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Triglav - Trabzonspor canlı skor