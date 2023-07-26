Deyimlerin anlamları
"Allem etmek, kallem etmek" deyimi Türkçe'de yaygın olarak kullanılan deyimlerden birisidir. "Ne yapıp etti" anlamı ile kullanılan "allem etmek kallem etmek" deyimindeki "allem ve kallem" kelimeleri Türkçe olmadığı için anlamları merak edilir. İşte TDK'ya göre "allem etmek kallem etmek" deyiminin anlamı ve "allem ve kallem" kelimelerinin Türkçe anlamları...
"ALLEM ETMEK KALLEM ETMEK" DEYİMİNİN ANLAMI
`Bir İşi İstediği Duruma Getirmek İçin Her Türlü Kurnazca Çareye Başvurmak` Anlamıyla Allem Etmek, Kallem Etmek Sözünde Geçer
ALLEM KALLEM NE DEMEK?
Allem Kallem kelimesi Türkçe'de "bildirdi" anlamına gelir.
Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.
Allem Kallem kelimesi tarihte bilinen ilk kez RHKaray (1939) eserinde yer almıştır.
DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1- Deyimler kalıplaşmış ifadelerdir. Bu nedenle bir deyimin içerisinde yer alan kelimelerin yeri değiştirilemez.
2- Genellikle deyimlerde yer alan kelimelerin tamamı mecazi anlamda kullanılır.
3- Deyimlerde en çok kullanılan söz sanatları teşbih ve mecaz-i mürseldir.
4- Deyimler, atasözleri gibi sözlü kültürün en önemli parçalarından biridir.