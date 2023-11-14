|
Özgün

Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler karşılaşması öncesinde hazırlık maçında Berlin’de Almanya ile karşılaşacak. Hazırlık maçında 4. kez karşı karşıya gelecek Milli takımımız bu maçlarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Vincenzo Montella ile EURO 2024 Elemelerinde galibiyet serisi yakalayan ay yıldızlılar hazırlık maçında dünya devi karşısında galibiyet almaya çalışacak. Peki, Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.

09:49 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak.

Milli Takım hafta içinde
erteleme maçlarının oynanacağı haftayı boş geçirmeden hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Turnuvaya direkt olarak katılacak Almanya, Milli takım ile oynadığı maçın ardından Avusturya ile karşılaşacak ve turnuva öncesi son hazırlık maçını tamamlamış olacak. A Milli Takım ise Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Galler ile D Grubunda son maçına çıkacak. Peki, Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya-Türkiye hazırlık maçı
18 Kasım Cumartesi saat 22.45
’te başlayacak. Maç
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ALMANYA

1 Marc-Andre ter Stegen

2 Antonio Rüdiger

4 Jonathan Tah

15 Niklas Süle

20 Robin Gosens

10 Florian Wirtz

14 Jamal Musiala

16 Pascal Gross

19 Leroy Sane

21 İlkay Gündoğan

13 Thomas Müller

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Samet Akaydin

4 Cenk Özkaçar

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

21 Yunus Akgün

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU




#Almanya
#Türkiye
#A Milli Takım
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanlığı yeni atamaları Resmi Gazete'de