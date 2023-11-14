Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ALMANYA
1 Marc-Andre ter Stegen
2 Antonio Rüdiger
4 Jonathan Tah
15 Niklas Süle
20 Robin Gosens
10 Florian Wirtz
14 Jamal Musiala
16 Pascal Gross
19 Leroy Sane
21 İlkay Gündoğan
13 Thomas Müller
TÜRKİYE
23 Uğurcan Çakır
3 Samet Akaydin
4 Cenk Özkaçar
14 Abdülkerim Bardakçı
5 Salih Özcan
10 Hakan Çalhanoğlu
16 İsmail Yüksek
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
11 Barış Alper Yılmaz
21 Yunus Akgün