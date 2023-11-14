Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım hafta içinde

erteleme maçlarının oynanacağı haftayı boş geçirmeden hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Turnuvaya direkt olarak katılacak Almanya, Milli takım ile oynadığı maçın ardından Avusturya ile karşılaşacak ve turnuva öncesi son hazırlık maçını tamamlamış olacak. A Milli Takım ise Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Galler ile D Grubunda son maçına çıkacak. Peki, Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.