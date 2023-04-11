|
Reklam
Reklam
Özgün

Alparslan Büyük Selçuklu 52. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölümü tek parça TRT linkiyle izlemek ve 52. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:26 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 51. Bölüm Tek Parça

Alparslan Büyük Selçuklu 51. Bölüm Tek Parça

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun 51. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜM ÖZETİ


Alparslan önce Kutalmış’ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey’e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan’ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak?


Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak. Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk’ün roller ne olacak?


Alparslan’ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan’ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol’den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan’a karşı başka emelleri mi var?


ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜM FRAGMANI



Alparslan: Büyük Selçuklu 51. Bölüm Fragmanı
Alparslan: Büyük Selçuklu 51. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 51. bölümü dün akşam yayınlandı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan herşeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümü tek parça full izlemek ve 51. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.


#Alparslan Büyük Selçuklu
#TRT 1
#Nizamülmülk
#Leon
#Kutalmış
#Konstantinopol
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.