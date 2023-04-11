TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 51. bölümü dün akşam yayınlandı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan herşeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümü tek parça full izlemek ve 51. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.