TRT 1’de her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 51. bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak?

Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman’ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak?

Seferiye’ye gelen alp, Alparslan’a bir tuzak hazırlandığını söylemişti. Seferiye tuzak gerçekleşmeden Alparslan’a bu bilgiyi yetiştirebilecek, onu bu tuzaktan kurtarabilecek mi?

Süleyman ise meydan savaşından galip çıkan beye karşı elini güçlendirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Süleymanşah ve Mansur’u Kutalmış’a karşı koz olarak kullanacak olan Süleyman, Alparslan’a karşı elinde kimi koz olarak tutacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 50. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜM FRAGMANI















