TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 48. bölümünde Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü tek parça full izlemek ve 49. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.