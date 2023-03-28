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Alparslan: Büyük Selçuklu 50. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 49. bölümünde Alparslan, Seferiye’ye ağır yara veren Grigor’u öldürmüştü. Seferiye kanlar içinde yerde yatıyordu. Alparslan, Seferiye’yi hekimlere yetiştirebilecek mi? Hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan’ın yeni hedefi ne olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 49. bölümü tek parça full izlemek ve 50. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:08 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 49. Bölüm

Alparslan: Büyük Selçuklu 49. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 49. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 49. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Seferiye’ye ağır yara veren Grigor’u öldürmüştü. Seferiye kanlar içinde yerde yatıyordu. Alparslan, Seferiye’yi hekimlere yetiştirebilecek mi? Hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan’ın yeni hedefi ne olacak?

Kutalmış, Alparslan’ı Rey savunma halkasının son mevziinde yakalamış ve kendi beylerini yanına çekerek Rey’e doğru ilerlemeye başlamıştı. Süleyman Leon sayesinde Rey’e son anda yetişmiş ve Kutalmış’ı karşılamıştı. Süleyman, Kutalmış’ın saraya girmesi halinde yerin altına sakladığı yüzlerce nefti patlatmakla tehdit etmişti. Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman’ın üstüne mi yürüyecek?

Grigor’un ölümüyle Ani’de tek başına kalan Leon’un yeni hedefi Gence. Süleyman’ın Gence’yi kendisine vermesi için Erbasgan’ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence’nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu’ya ihanet mi edecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 49. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 49. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜM FRAGMANI




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1 saat önce
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