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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Avar’ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon’un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölümü TRT linkiyle tek parça full İzlemek ve 56. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:28 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun 55. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Kavurd ve Merdan, Alparslan’a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM ÖZETİ

Avar’ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon’un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar’ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor.

Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos’un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu’nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak.

Kavurd ve Merdan, Alparslan’a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın.

Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar’ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar’ı vakti geldiğinde Alparslan’ın üzerine salacak. Alparslan’ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu’ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM FRAGMANI



Alparslan Büyük Selçuklu 55. Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 55. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag’ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan’ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag’ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan’ı alt mı edecek? Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 55. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.


#Alparslan Büyük Selçuklu
#TRT 1
#Avar
#Piskopos
#Seferiye
#Kavdurd
#Merdan
1 saat önce
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