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Alparslan Büyük Selçuklu 55. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag’ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan’ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag’ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan’ı alt mı edecek? Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 55. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:19 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 54. Bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 54. Bölüm

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun 54. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 54. BÖLÜM ÖZETİ


Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag’ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan’ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag’ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan’ı alt mı edecek?

Alparslan Akarag’ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato’nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Cato okların kendisine yöneldiğini hissedince Seferiye’yi tuzağa çekerek bu işi kökten çözecek mi?

Kavurd ise Fazluye ile cenk eden Merdan’ın yanına gider. Seferiye, Kavurd’un önünü keserek gitmesine mani olmaya çalışsa da Kavurd onu söylediği yalanla kandırarak, Merdan’ı durdurmak amaçlı gittiğini dile getirir ve Seferiye’nin önünden çekilmesini sağlar. Merdan’ın yanında Fazluye ile cenk meydanında karşılaşan Kavurd, Fazluye’ye esir olur. Fazluye, Kavurd’a ne yapacak? Sultan hükmünü mü bekleyecek, yoksa cezasını kendi mi verecek?

Leon Akarag’ta Alparslan’a karşı direnirken Bagrat’ı da Ani’den uzaklaştırabilmek için ona bir oyun kurar ve Bagrat’ı Alparslan’ın önüne atar. Leon bir taşla iki kuş vurabilecek mi?


ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 54. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölüm tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM FRAGMANI




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#Alparslan
42 dakika önce
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