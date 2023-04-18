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Alparslan: Büyük Selçuklu 53. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran karşısına çıkan dizinin son bölümünde Alparslan’ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat’ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat’ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon’un, Alparslan’ın Ani’ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 52. bölümü tek parça full TRT linkiyle izlemek ve 53. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:17 . 18/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 52. Bölüm Tek Parça FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 52. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 52. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Ani’nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani’yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat’a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon’un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat’a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu’yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye’nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek.

Alparslan’ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat’ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat’ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon’un, Alparslan’ın Ani’ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak?

Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan’ın Fazluye’ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani’ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 52. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜM FRAGMANI




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