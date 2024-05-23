Titra Teknoloji ve Airbus iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN, deniz görevlerinde rol almak için hazırlanıyor. ALPİN'in deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanması için yapılan iş birliği protokolü, ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında imzalandı.

Türkiye'nin ilk insansız deniz helikopteri ALPİN özellikleri

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, yaptığı açıklamada, ALPİN'in Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olmakla beraber dünyada da sınıfında sayılı helikopterler arasında yer aldığını bildirdi. Şener, Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyledi.

Dünya'da da sınıfında sayılı helikopter arasında

SEDEC'te beraber bir platform geliştirme anlamında imza attıklarını bildiren Şener, ALPİN'in Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olmakla beraber dünyada da sınıfında sayılı helikopterler arasında yer aldığını bildirdi.

İlk insansız helikopteri olmasının yanı sıra dünyada da öncü helikopterlerden biri olduğunu vurguladı.

Deniz Kuvvetleri'nin de envanterinde yer alacak

ALPİN'in muharebe alanında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk kez Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesinde kullanıldığını açıklayan Şener, bununla birlikte deniz kuvvetleri tarafından kullanılması için hem Türkiye'den hem de dünyadan talepler aldıklarını dile getirdi. Şener, projeye ilişkin detayları şu şekilde paylaştı:

"Helikopterin gemiye inmesi biraz kompleks bir proje. Airbus ile projemizin fokusunda bu var. ALPİN'i gemiye inebilen bir platform haline dönüştürmek için iş birliği protokolü yaptık. Bunun sonrasında da Airbus ile farklı iş birliği projeleri yapmayı ümit ediyoruz. Deniz taşıtlarına hareket halindeyken helikopterin kalkması ve inmesi çözülmesi zor problemlerden bir tanesi. Bunu yapabilen de çok az sayıda çözüm var. ALPİN de bunlardan bir tanesi olacak önümüzdeki 6 ay içinde. Bundan sonra ALPİN'i sadece Kara Kuvvetleri'nin, Özel Kuvvetler'in değil, Deniz Kuvvetleri'nin de kullanımına sunmuş olacağız.

Platformda temelde çok büyük değişiklikler yok. Otopilotunu Titra'nın kendisinin geliştirdiği bir platform. Birtakım donanım ve yazılım entegrasyonunu içeren bir süreç. Beraber bir geliştirme yapılacak. Airbus'ın bununla ilgili bir tecrübesi var. Bu tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Onların da bu sınıfta bir platformla şimdiye kadar bu konuda bir çözümü yoktu. Onlar da kendilerine bu kabiliyeti kazandırmış olacaklar. İki taraf da bu konuda çok heyecanlı."

Çok fazla talep var

ALPİN için hemen hemen her kıtadan birçok ülkeyle görüşmeler devam ettiğini bildiren Şener şunları dedi:

"Gelip demolarını gören, memnun olan, fiyat isteyen, teklif isteyen çok fazla ülke var. ALPİN'in hem geliştirilmesini hem üretimiyle alakalı HAB bölgesinde yeni bir fabrika kuruyoruz, bunun altyapılarını oluşturuyoruz. Sene sonuna kadar en az birkaç ülkeyle ALPİN'le, kamikaze ürünlerimizle, ürün gruplarının tamamıyla ilgili protokoller imzalamayı hedefliyoruz. Çok fazla talep var. Açıkçası biz biraz ince eleyip sık dokuyoruz."

Yurt dışında test yapacağımız ülkeler var

ALPİN Irak'ın kuzeyinde kullanıldıktan sonra sahadan birtakım geri bildirimler aldıklarını dile getiren Abdulkadir Şener, bunlara ilişkin geliştirme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.