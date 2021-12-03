Altın 1000 lira olur mu? Altın fiyatlarında yaşanacak olası senaryolar

Altın yükselecek mi? sorusu yatırımcıların gündeminde...

Merkez Bankası'nın döviz kuruna müdahalesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Döviz kuruna yapılan müdahalenin gram altın fiyatına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından altın ile ilgili tahminler de araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN 1000 LİRA OLUR MU?

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek şu açıklamayı yaptı:

Enflasyon gerçeği ve buna bağlı alınacak aksiyonların takviminin yavaş yavaş netleşmesi piyasalarda yeni denge seviyeler oluşturdu. Önümüzdeki dönemde hem paranın maliyeti artacak hem de miktarı azalacak. Önce portföy akımlarını önemseyen bazı gelişmekte olan ülke merkez bankaları bu yönde adım attı. Asya’da Çin hariç benzer adımlar var. Son olarak da bu trende katılmak adına ABD Merkez Bankası (Fed) bu sinyali vermeye başladı. Avrupa Merkez Bankası ise, henüz adım atmaya istekli değil. Bu finansal iklimde kaçınılmaz olarak dolar endeksi değer kazanmaya devam edecektir. Dolar endeksindeki bu güçlenmenin 97,90’a kadar devam etmesini bekliyorum. Kısa vadeli ABD tahvil getirisinin yüzde 0,60’ın üstüne çıkması bu görüşümü destekliyor.

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Salgın dönemi uygulanan para ve mali politikalar altında yükseliş için gerekli zemini hazırlamıştı. Ancak, uzun pozisyonlardaki zamana yayılan birikme, yerel para birimi cinsinden altının göreceli daha pahalı hale gelmesi ve kripto varlıklara duyulan ilginin artması altını biraz düşürdü kanısındayım. Altın biriktiren merkez bankaları da kendi para birimlerini savunabilmek için satışa geçmesi ve/veya geçme olasılığı kısa dönemli yükselişlerin önüne geçti.

Bu ortaya koyduğum temel faktörlere paralel, altında 1800-1825 dolara olan yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğü bir piyasa dinamiğinin oluşmasını bekliyorum. 1763 doların altında günlük kapanış düşüşün hızını artırabilir.

3 ARALIK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

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Gram altın alış: 783,17

Gram altın satış: 783,30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.245,00

Çeyrek altın satış: 1.273,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.490,00

Yarım altın satış: 2.554,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.901,23

Tam altın satış: 4.998,60

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.081,00

Cumhuriyet altını satış: 5.158,00

ATA ALTIN NE KADAR?

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Ata altın alış: 5.191,00

Ata altın satış: 5.269,00

ALTIN ALINIR MI?

Youtube kanalına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili çarpıcı stratejisini takipçileriyle paylaştı. Altın fiyatlarındaki oluşan köpüğe dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için alım fırsatı noktalarına değinerek, bu fiyatlardan alımların doğru olmadığını söyledi. Memiş, “Sabırla bekleyenler fırsatı yakalayacak.” dedi.

FOTOĞRAF 10 Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolar kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen altına yoğun rağbet gösteriyor.<br> İşte 3 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, tam altın fiyatları. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 261 lira, Cumhuriyet altını 5 bin 161 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 yükselişle 780 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:<br><br> 24 Ayar Külçe Altın(Gr.)<br><br>Alış: 779,80 <br>Satış: 780,00 Cumhuriyet Ata Lira<br><br>Alış: 5.140<br>Satış: 5.161 22 Ayar Bilezik(Gr.)<br><br>Alış: 711,40<br>Satış: 715,40 Lira(Tam) Ziynet<br><br>Alış: 5.023<br>Satış: 5.023 Yarım Ziynet<br><br>Alış: 2.512<br>Satış: 2.522 Çeyrek Ziynet<br><br>Alış: 1.256<br>Satış: 1.261 Altın yükselişle tamamlandı: İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,69 artışla tamamladı. Yatırımcılar ise altında yaşanan dalgalı seyir sonrası son rakamları merak ediyor. İşte 3 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, tam altın fiyatları. BiP'te paylaş

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ALTIN BOZDURULUR MU?

İki tür yatırımcı var; sabırlı olanlar ve sabırlı olamayanlar. Sabırlı olanlar tabi ki daha önce pozisyonunu almış, gardını almış ve şu anda bu işin keyfini sürenler. Zamanında tedbirini almayanlar da bu hızlı giden trene koşarak binmek istiyorlar. Biz de bir an önce varlıklarımız değer kazansın istiyoruz tarzında beklemeye devam ettiklerini gözlemliyoruz. Önceden tedbirlerini almayanlar bekleyecek çünkü alım seviyeleri değil. Önceden tedbirini alanlar ve pozisyonunu alanlar, akıllı davrananların şu anda satış fırsatı yakaladığını şahsen düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar alım için bu rakamlarla riskli bir karar verebilirler. Ama daha önce tedbir alanlar 8,50-8,80-9 lira seviyelerinden pozisyon alanlar şu anda kar satışı için uygun seviyeler yakaladıklarını düşünüyorum. Altının gram fiyatı tekrar 750 TL seviyesinin üzerinde, 400-500 TL seviyesinden gram altın alanlar satış fırsatı yakalamış oldular.