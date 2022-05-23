Altın fiyatları: 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın kaç lira? Güncel altın alış satış fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI (23 MAYIS GÜNCEL)

Altının gramı yeni haftaya 951 TL'den başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.555 lira, Cumhuryet altını da 6.202 lirada yer alıyor.

Altının onsu ise 1.853,2 dolarda yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI (23 MAYIS)

946,69

951,61

ÇEYREK ALTIN FİYATI (23 MAYIS)

1.517,28

1.550,79

ALTIN/ONS ($) FİYATI (23 MAYIS)

1.853,70

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1.854,09

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (23 MAYIS)

6.069,10

6.184,19

YARIM ALTIN FİYATI (23 MAYIS)

3.025,07

3.101,58

ZİYNET ALTINI FİYATI (23 MAYIS)

6.069,10

6.184,19

ATA ALTIN FİYATI (23 MAYIS)

6.256,32

6.412,16

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (23 MAYIS)

520,15

623,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (23 MAYIS)

859,49

888,53